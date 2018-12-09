تعرّف على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، مبارياته المؤجلة، عندما يستضيف طلائع الجيش على ملعب ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

تنطلق مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، بينما يكون موعد المباراة في الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

تنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر قناتي النيل للرياضة، بصوت المعلق محمد عفيفي، وon sport بصوت المعلق مؤمن حسن.

استعد الأهلي لمواجهة الطلائع بعد أن فاز على الجونة وحصل على راحة لمدة 24 ساعة تجنبًا للإجهاد، ويعاني الفريق الأحمر من غيابات مؤثرة بين صفوفه،، على رأسها الحارس محمد الشناوي ومحمد

نجيب وأحمد فتحي والتونسي علي معلول وحسام عاشور وصلاح محسن والنيجيري جونيور أجاي.

على الجانب الآخر، يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 18 نقطة، وحقق الفريق 4 انتصارات

و6 تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل الفريق 22 هدفًا واستقبل 19 هدفًا.

يقود طلائع الجيش مديره الفني البلجيكي لوك إيميل، الباحث عن تحقيق مفاجأة والفوز على الأهلي، لتحسين ترتيبه في الدوري، خصوصًا أنه حصل على فترة مناسبة بعد التعادل مع الاتحاد.. وخاض مباراتين وديتين أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود.