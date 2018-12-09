السولية يقود مفاوضات الأهلى لضم متولى

محمود متولي لاعب الاسماعيلي

الإسماعيلية - محمد عمر:

اقترب محمود متولى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، من الانتقال لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد تدخل عمرو السولية لاعب الأهلى الحالى وصديقه لإقناعه بالانضمام لصفوف القلعة الحمراء لا سيما وأن السولية نصح متولى بغلق ملف الاحتراف الخليجى فى السعودى والانتقال للأهلى.

وعلمت «الوفد» أن إدارة الأهلى عرضت على إدارة الإسماعيلى مبلغ 15 مليون جنيه لضم محمود متولى، مع إمكانية إعارة الثنائى باسم على ومحمود الجزار للإسماعيلى لمدة موسم، فى ظل وجود رغبة أهلاوية كبيرة فى ضم متولى، خاصة

أن متولى هو الاختيار الأنسب للانتقال لقدرته على اللعب فى مركز المساك والدفندر بنفس الكفاءة وهما المركزان الذان يمثلان أزمة كبيرة داخل التشكيلة الحمراء الموسم الحالى.

ويصر مسئولو الإسماعيلى على مبلغ الـ 15 مليون جنيه بجانب شراء باسم على ومحمود الجزار نهائياً وليس إعارة موسم واحد كما يرغب النادى الأهلى وفى الوقت نفسه رحب باسم على بالانتقال للدراويش.

وتأتى صفقة بيع متولى وسط اعتراض من البرازيلى فييرا، المدير

الفنى للإسماعيلى، الذى يعارض بشدة رحيل اللاعب لعدم وجود البديل المناسب ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى تسويق متولى، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ مجاناً فى الميركاتو الشتوى بعد القادم ويحلم الدراويش بتحقيق أكبر استفادة مالية من وراء تسويقه لشراء لاعبين جدد.

من ناحية أخرى وقع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عقوبة مالية سرية على اللاعب عماد حمدى بسبب توجهه إلى مدرجات جمهور فريقه والإشارة إليهم بالسكوت عقب إحرازه الهدف الأول برأسية فى شباك ماسيجير البوروندى والتى انتهت بنتيجة 2/1 الأربعاء الماضى على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات جولة الإياب لدور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا.