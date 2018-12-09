رئيس الاتحاد السكندري: نجهز لصفقات مدوية في يناير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، بقيادة الكابتن حلمى طولان، المدير الفنى، انتصاراته عقب الفوز الغالى الذى حققه أول أمس بصعوده إلى دور الـ٨ ببطولة كأس مصر بعد إقصاء فريق سموحة من البطولة بركلات الجزاء فى برج العرب.
قال محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد، إن فريق الكرة بدأ فى مصالحة جماهيره عقب تجديد الثقة فى الجهاز الفنى لمواصلة مشوار الدورى وبطولتى كأس مصر وكأس زايد العربية اللذين صعدافيهما لدور الـ٨ مؤكدًا استمرار دعم مجلس الإدارة للاعبين والجهاز الفنى لإسعاد الجماهير المتعطشة لتحقيق البطولات.
كما أبدى تفاؤله بعودة الهانى سليمان، حارس مرمى الاتحاد، إلى مستواه الفنى، مؤكدًا أن «الميركاتو» الشتوى الخاص بانتقالات يناير سيحقق دعمًا كبيرًا للفريق، التى يتولاها معه كل حلمى طولان، المدير الفنى، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة.
من جانبه شدد طولان لزعيم الثغر
يواصل الاتحاد مرانه اليوم الأحد على ملعبه بسموحة عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة ٢٤ ساعة فقط، استعدادًا لمواجهة فريق سموحة يوم ١٢ ديسمبر الجارى باستاد برج العرب فى بطولة الدورى، وذلك برصيد ١٩ نقطة بالمركز السابع.
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