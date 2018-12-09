الليلة.. الأهلي يتحفز لمواصلة الانتفاضة أمام طلائع الجيش

كتب- محمد اللاهوني:

يخوض فريق الأهلي اختبارًا جديدًا في السابعة مساء اليوم، الأحد، أمام ضيفه طلائع الجيش، باستاد السلام الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

يحتل فريق الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز من 9 مباريات خاضها، فاز في 5 لقاءات، وتعادل مرتين، وخسر مثلهما، ويسعى الفارس الأحمر لمواصلة انتفاضته التي بدأها بالفوز على بتروجيت في بداية مشوار المؤجلات، ثم عبور عقبة الجونة.

سجل الأهلي خلال المباريات التسع التي خاضها 12 هدفًا واستقبل 7 أهداف، ويقود الفريق الأحمر مديره الفني المؤقت محمد يوسف، الذي يتسلح بالروح القتالية، وإعادة تأهيل لاعبيه نفسيًا لعبور الظروف الصعبة التي يمر بها الأهلي،

خصوصًا بسبب ظروف الإصابات، كما أنه أكد في أكثر من مناسبة أن الأهلي قادر على تكرار سيناريو موسم 1995- 1996 حين كان الفارق 11 نقطة مع الزمالك المتصدر.

استعد الأهلي لمواجهة الطلائع بعد أن فاز على الجونة وحصل على راحة لمدة 24 ساعة تجنبًا للإجهاد، ويعاني الفريق الأحمر من غيابات مؤثرة بين صفوفه، على رأسها الحارس محمد الشناوي، ومحمد نجيب وأحمد فتحي والتونسي علي معلول وحسام عاشور وصلاح محسن والنيجيري جونيور أجاي.

على الجانب الآخر، يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 18 نقطة، وحقق الفريق 4 انتصارات

و6 تعادلات، وتلقى 5 هزائم، وسجل الفريق 22 هدفًا واستقبل 19 هدفًا.

ويقود طلائع الجيش مديره الفني البلجيكي لوك إيميل، الباحث عن تحقيق مفاجأة، والفوز على الأهلي لتحسين ترتيبه في الدوري، خصوصًا أنه حصل على فترة مناسبة بعد التعادل مع الاتحاد.. وخاض مباراتين وديتين أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود.

استعاد الطلائع جهود السنغالي تالا نداي بعد التعافي من الإصابة، بينما يغيب كريم طارق وإسلام عبدالنعيم بسبب الإصابة التي اشتكى منها الثنائي أخيرًا.

يعتمد المدرب البلجيكي لوك إيميل على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد بسام، وأمامه الرباعي أحمد سامي وخالد سطوحي ومحمد أبوالمجد وعاصم صلاح في خط الدفاع، وثلاثي الارتكاز الجابوني فرانك أنجونجا ومحمد رزق ومؤمن إبراهيم، وفي الهجوم أحمد موسى كابوريا ومصطفى محمد والسنغالي تالا نداي.. ويملك إيميل بعض البدائل المميزين، مثل أحمد جعفر وحسن يوسف وإسلام سري وأحمد سمير وإسلام جمال.