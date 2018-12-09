رياضة | محمود الخطيب يبدأ مرحلة العلاج الطبيعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود الخطيب يبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يبدأ اليوم الأحد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مرحلة العلاج الطبيعي على منطقة الظهر بأحد العيادات الخاصة بالمعادي بعد الجراحة التي أجراها مؤخرًا في ألمانيا.
وتستمر مرحلة العلاج الطبيعي لبيبو ما يقرب من شهرين نظرًا لصعوبة الجراحة التي أجراها باسئصال ورم في الرقبة يؤثر على الحبل الشوكي.
ويشرف على العلاج الطبيعي لبيبو طبيبه المعالج الدكتور محمد وفائي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، الذي ينفذ برنامج العلاج الطبيعي الذي أحضره رئيس الأهلي برفقته من ألمانيا.
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