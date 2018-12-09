رياضة | ليكرز يفوز على ممفيس في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليكرز يفوز على ممفيس في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل ليبرون جيمس 20 نقطة ونفذ كل من جيسون هارت وكنتافيوس كالدويل-بوب، 4 رميات ثلاثية خلال فوز كبير للوس أنجليس ليكرز 111-88، على ممفيس جريزليز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.

وأنهى جيمس المباراة بالاستحواذ على 8 كرات مرتدة كما مرر 9 كرات حاسمة.

واكتسح بوسطن سيلتيكس منافسه شيكاجو بولز 133-77 بعد أن أحرز دانييل تايس 22 نقطة وهو أعلى رصيد في مسيرته.

وأحرز داميان ليلارد 28 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة ومرر ست كرات حاسمة في فوز بورتلاند تريل بليزرز 113-105 على مينيسوتا تيمبرولفز.

وسجل جون كولينز 30 نقطة وهو أعلى رصيد بمسيرته ليقود أتلانتا هوكس لإنهاء سلسلة من أربع هزائم متتالية وتغلب 106-98 على دنفر ناجتس.