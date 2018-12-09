رياضة | مدرب منتخب الشاطئية: الفوز على مدغشقر يقربنا من نصف نهائي بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب الشاطئية: الفوز على مدغشقر يقربنا من نصف نهائي بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد عبد الرازق المدير الفني لمنتخب مصر للصالات عن سعادته بفوز الفراعنة على المغرب بنيجة 6-1 في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية. وقال أحمد عبدالرازق في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": المغرب منتخب قوي للغاية ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولكن الفريق قدم مباراة جيدة أمام المغرب واستحقينا الفوز. وأكمل: "نستعد بقوة لمباراة مدغشقر المقرر لها غدا، والفوز يقربنا للغاية من الدور نصف النهائي من البطولة". وأردف: "مجموعة مصر قوية للغاية، والتي تضم منتخب مدغشقر بطل نسخة ٢٠١٥، وكوت ديفوار والمغرب، وكلها منتخبات أقوى من المجموعة الثانية". وواصل: اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة يساند منتخب الشاطئية بقوة، وهدفنا إسعاد الشعب المصري والتتويج بالبطولة". وتابع: "منتخب مصر لا يعتمد على لاعب بعينه، ولكن نعتمد على الفريق الجماعي". واختتم: "أتوقع تأهل المنتخب المغربي برفقة منتخب مصر للدور القادم على الرغم من هزيمته في لقاء الافتتاح بسداسية".

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