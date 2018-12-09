كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الحنفي حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، التي ستقام اليوم والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لدوري القسم الأول.
ويعاون "الحنفي" في لقاء اليوم سمير جمال وهشام الدسوقي، ومحمد إبراهيم كابو حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجي وأحمد جمال حكماً خامساً.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | محمد الحنفي حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .