رياضة | محمد الحنفي حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

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اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، التي ستقام اليوم والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لدوري القسم الأول.

ويعاون "الحنفي" في لقاء اليوم سمير جمال وهشام الدسوقي، ومحمد إبراهيم كابو حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجي وأحمد جمال حكماً خامساً.