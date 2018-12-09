رياضة | ريفر بليت يتحدى بوكا جونيورز في نهائي "ليبرتادوريس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريفر بليت يتحدى بوكا جونيورز في نهائي "ليبرتادوريس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ريفر بليت مع نظيره بوكا جونيورز في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على استاد "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكى ريال مدريد في إياب نهائى كأس ليبرتادوريس 2018.

وتأجلت المباراة ثالث مرات، بعد أن تعرضت حافلة نادى بوكا جونيورز لرشق بالحجارة من جماهير ريفر بليت، أثناء توجهها إلى ملعب "المونيمونتال"، لخوض إياب نهائى كوبا ليبرتادوريس 2018.

كما رفض اتحاد أمريكا الجنوبية الطلب الذى تقدم به فريق بوكا جونيورز، باعتباره فائزًا فى النهائى وإعلان انسحاب الغريم المنافس.

ويعتبر هذا اللقاء من أشرس المباريات فى العالم ويطلق عليه كلاسيكو الأغنياء والفقراء، إذ يقع مقر نادى ريفر بليت فى أحد أحياء بوينس آيرس الغنية، وهو ما أدى إلى أن يتهم أنصار نادى بوكا جونيورز نادى ريفر بليت بالنرجسية والطبقية.وتسببت الأحداث التى قامت بها جماهير ريفر بليت، فى توقيع غرامة على النادى بقيمة 400 ألف دولار، بالإضافة إلى منع الفريق من خوض مباراتين على ملعبه وبدون حضور الجماهير.

وأعلنت إدارة البروتوكول بالاتحاد الإسبانى، حضور الأرجنتينى ليونيل ميسى قائد برشلونة إياب نهائى كأس ليبرتادوريس.