رياضة | الأهلي يتطلع لمواصلة نغمة الانتصارات على حساب طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتطلع لمواصلة نغمة الانتصارات على حساب طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الأهلي نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر للدوري العام.

يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط في لقاء اليوم ومواصلة نغمة الانتصارات بعد تخطي بتروجت والجونة في أخر مواجهتين، للاقتراب من قمة الدوري العام.

واستدعى محمد يوسف المدير الفني للأهلي 20 لاعبا للقاء اليوم وهم: "شريف إكرامي وعلي لطفي، ووليد سليمان، وهشام محمد، ومؤمن زكريا وأيمن أشرف ومروان محسن، وأحمد حمودي وناصر ماهر وباسم علي، ومحمد شريف ومحمد هاني وسعد سمير وعمرو السولية وإسلام محارب وأحمد علاء وأحمد ريان وأحمد حمدي وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد".

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق طلائع الجيش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي بعد التعادل في أخر مواجهتين أمام بتروجت والاتحاد السكندري لتحسين ترتيبه بجدول الدوري.

يدخل الأهلي لقاء اليوم في المركز العاشر برصيد 17 نقطة، بينما يقع طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.