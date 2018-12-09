رياضة | الأهلي يرحب برحيل كوليبالي

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رحب مسؤولو الأهلي برحيل المدافع المالي ساليف كوليبالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وطالب مسؤولو الاهلي من الدولي التونسي السابق أنيس بوجلبان لاعب المارد الأحمر الأسبق بتسويق اللاعب في الدوري التونسي خلال الميركاتو الشتوي القادم. وتضع إدارة النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم أو لاعب وسط أجنبي على رأس قائمة المراكز المطلوبة خلال الميركاتو القادم يذكر أن كوليبالى يعانى من الإصابة فى أنكل القدم، حيث خضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية، بجانب استخدام الثلج لإزالة آلام الإصابة، على أن يحدد الفحص الطبى اليوم الموقف النهائى للاعب.

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