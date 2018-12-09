رياضة | الزمالك يدرس تعديل عقد "عبدالسلام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يدرس تعديل عقد "عبدالسلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسؤولو الزمالك زيادوة عقد محمد عبد السلام مدافع الفارس الأبيض، إذا استمر في الأداء بنفس القوة، مع وضعه في مكانة مميزة، بين اللاعبين الكبار بالقلعة البيضاء.

وانضم عبد السلام إلى الزمالك، قادما من بتروجيت، في بداية الموسم الجاري، لكنه لم يشارك في أي مباراة، حتى إصابة محمود حمدي "الونش" مع المنتخب، وإيقاف محمد عبد الغني، لطرده أمام وادي دجلة.

ووعد مسؤلو النادي اللاعب بأن يكون له دورًا في بطولة الكونفيدرالية، من خلال قيده في القائمة الإفريقية، إذا واصل تميزه مع الفريق.

وأشاد المدير الفني، كريستيان جروس بعبد السلام، وقال إنه انتقل من مرحلة اللاعب البديل، إلى منافسة "الونش" وعبد الغني ومحمود علاء، على مكان أساسي في التشكيل.