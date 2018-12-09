شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفوز على إسبانيول برباعية في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق برشلونة فوزا كبيرا على مضيفه إسبانيول برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعود الفضل في الفوز الذي حققه البرسا اليوم، إلى نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفين، وصنع هدفا آخر، ليقود برشلونة للفوز على إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا .

سجل رباعية برشلونة، ليونيل ميسي «هدفين» في الدقيقتين 17 و45، وعثمان ديمبلي في الدقيقة 26، ولويس سواريز في الدقيقة 45.

وعزز برشلونة بهذا الفوز، صدارته لجدول الليجا الإسبانية، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية الوصيف، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 21 نقطة، ليتراجع للمركز التاسع.