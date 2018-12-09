شكرا لقرائتكم خبر عن سامدوريا يتعادل مع لاتسيو في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق سامبدوريا مع مضيفه لاتسيو بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب «أوليمبيكو»، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم سامبدوريا بهدف لاعبه فابيو كوالياريلا في الدقيقة 21، ثم تعادل لاتسيو عبر فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 79، قبل أن يسجل تشيرو إيموبيلي في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 96.

وكانت المباراة في طريقها للنهاية بفوز لاتسيو، إلا أن ريكاردو سابونارا لاعب سامبدوريا رفض ذلك، وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 99.

وبهذا التعادل، رفع لاتسيو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، وسامبدوريا إلى 20 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.