شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يحضر نهائى البطولة الأفريقية للكرة الشاطئية ويتمنى التتويج بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حضور نهائى أمم أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة حالياً بشرم الشيخ.

وأكد أبو ريدة فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سيحضر المباراة النهائية المقرر لها يوم الجمعة المقبل، مؤكداً ثقته فى قدرة لاعبى المنتخب الوطنى على التواجد فى المباراة النهائية، خاصة أن الفريق يضم جهاز ولاعبين مميزين وهو ما ظهر جلياً فى الوديات والبطولات الودية التى خاضها الفراعنة مؤخراً.

وتابع أبو ريدة أن بطولة أمم أفريقيا المقامة بشرم الشيخ دليل على قدرة مصر تنظيم أى بطولة فى أى وقت، وفرصة لزيادة شعبية اللعبة فى مصر، ولكن هذا يتوقف على تأهل المنتخب للمباراة النهائية والحصول على اللقب والتأهل لكأس العالم بأوروجواي 2019.

واختتم رئيس الجبلاية تصريحاته بأن هدف المجلس هو تطوير جميع الألعاب الأخرى مثل الكرة النسائية والصالات والشاطئية، والدليل حصول الصالات للشباب على أوليمبياد الأرجنتين 2018، ونتمنى تحقيق إنجاز للشاطئة بالتتويج بأمم أفريقيا.