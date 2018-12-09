رياضة | سر تراجع الأهلي عن ضم خليفة "فلافيو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تراجع الأهلي عن ضم خليفة "فلافيو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على التراجع عن ضم اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح فريق أول اغسطس، والذي خطف أنظار النادي الأحمر، خلال النسخة الماضية من البطولة الإفريقية، عندما قاد فريقه لنصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي.

ويعود سبب تراجع الأهلي عن ضم اللاعب، نظرا لخوضه مع ناديه في النسخة الجديدة من البطولة الإفريقية، وهو ما يعني أنه لن يُشارك مع الأهلي في البطولة الافريقية الجديدة التى يستهل بطل مصر منافساته فيها الجمعة المقبل بمواجهة جيما أبا جعيفر الأثيوبي في دور الـ32 إذا ما أنهى الاهلي الصفقة لصالحه رسمياً.

وكان الأهلي تفاوض بالفعل مع اللاعب، عن طريق أبن موطنه جلبرتو لاعب الأحمر السابق خاصة وأن جيرالدو دا كوستا تألق مع ناديه مؤخراً كما إنه يُجيد اللعب فى مركز الجناح الأيمن والجناح الأيسر وصانع الألعاب ويلعب بقدمه اليسري.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات من جانب الاهلي مع عدة لاعبين أجانب للتعاقد مع أحدهم لكن يبدو أن مشاركة جيرالد ودا كوستا مع أول أغسطس في بطولة أفريقيا الجديدة ستُبعد اللاعب المُلقب بـ"صاروخ أنجولا" عن القلعة الحمراء.