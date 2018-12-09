رياضة | مخطط الأهلي الجديد لخطف هداف الكونفدرالية من الزمالك

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كلف مسئولو الأهلي هيثم عرابى، المنضم للجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، للدخول في مفاوضات مكثفة مع محمود بنحليب، مهاجم الرجاء المغربى، للحصول على خدماته، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، خطوات إيجابية من جانب عرابى من أجل حسم الصفقة، من خلال الحديث مع اللاعب، وإقناعه بارتداء القميص الأحمر، وذلك بعد دخول الزمالك فى الصفقة.

ويعتبر مركز رأس الحربة من المراكز التى يسعى الأهلى لتدعيمها بقوة، خلال المرحلة المقبلة.