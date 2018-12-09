رياضة | يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا.. YALLA SHOOT

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يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا.. YALLA SHOOT

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على هويسكا في استاد إل ألكوراز يوم الأحد القادم 9 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 2 ربيع الأخر 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 15 من الدوري الإسباني 2018-2019.

سيدخل الميرينجي هذه المباراة وهو قادم من فوز كبير على حساب فريق ميليا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على ملعب سانتياجو برنابيو، أما في الدوري فيحتل الملكي المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة في الليجا، حقق من خلالهم 7 انتصارات وتعادل في إثنين وهُزم في خمس مباريات.

على الجانب الآخر لا يعيش هويسكا أفضل فتراته، فمنذ انطلاقة الليجا خاض الفريق 14 مباراة، لم يستطع الفوز سوى في لقاء واحد، بينما تعادل في أربع، وكانت الخسارة حاضرة في 9 مناسبات، وسيدخل الفريق هذه المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية وهي التعادل والخروج بنطقة واحدة على أقل تقدير، ليبتعد عن تزيل جدول الترتيب

موعد مباراة ريال مدريد ضد هويسكا والقنوات الناقلة

هويسكا Vs ريال مدريد.

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 15).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : ملعب ألكوراز .

المعلق : أحمد الطيب .

موعد المباراة :

6:15 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:15 مساءاً بتوقيت مصر .

5:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:15 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:15 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:15 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:15 مساءاً بتوقيت العراق .

5:15 مساءاً بتوقيت السودان .

6:15 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:15 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:15 مساءاً بتوقيت تونس .

4:15 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:15 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:15 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:15 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:15 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:15 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:15 مساءاً بتوقيت قطر.

3:15 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:15 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:15 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

سيغيب متوسط الميدان كاسيميرو عن ريال مدريد ضد هويسكا بداعي الإصابة، بالإضافة إلى ناتشو وماريانو دياز لنفس السببب، ولن يفتقد الملكي أي لاعب بداعي الإيقاف.

لن يغير سانتياجو سولاري طريقته المعتادة، وسيواصل الاعتماد على سيبايوس كثالث وسط ميدان بجانب كروس ومودريتش لتعويض غياب البرازيلي الدولي المُصاب، وسيقود خط الهجوم في هذه المباراة الثلاثي بيل، بنزيمه، أسينسيو.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

داني سيبايوس - توني كروس - لوكا مودريتش

ماركو أسينسيو - كريم بنزيمه - جاريث بيل

سيفتقد فريق هويسكا في هذا اللقاء لويس كارلوس بالإضافة إلى روبن سيميدو وكارلوس أكابو بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر للإصابة أو للإيقاف.

سيبدأ المدرب ليو فرانكو المباراة ضد ريال مدريد بطريقته المعتادة منذ بداية الموسم، وسيدفع بجورجي بوليدو وإنسوا في مركز قلب الدفاع، مع استغلال سرعات ريفيرا وفيرير في الهجمات المباغتة السريعة.

التشكيل | 4-4-2

ألكسندر جوفانوفيتش

جورجي ميرامون - جورجي بوليدو - بابلو إنسوا - خافيير إيتشكيتا

أليكس جالار - داميان مستو

دافيد فيريرو - موسيس جوميز - كريستيان ريفيرا

كوتشو

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