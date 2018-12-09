رياضة | عاجل.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب المالي ساليف كوليبالي مدافع النادي الأهلي، من الانتقال للدوري التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقام مسئولو الأهلي باسناد مهمة تسويق المالى ساليف كوليبالى، للاعب التونسى السابق أنيس بوجلبان، والمتواجد فى القاهرة حاليًا، وتم عرض اللاعب على أكثر من نادي تونسي وأعجبوا بالسي في الخاص باللاعب.

ويتواجد أنيس بوجلبان فى القاهرة هذه الفترة، من أجل قضاء فترة معايشة تمهيدا لعمله مدربا فى تونس.

ومن المنتظر أن يعقد الثنائى محمد يوسف المدير الفنى للأهلى، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، جلسة مع محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة للاستقرار على بديل ساليف كوليبالى قلب دفاع الفريق، بعد أن استقر مسؤولو المارد الأحمر على رحيله.

يذكر أن كوليبالى يعانى من الإصابة فى أنكل القدم، حيث خضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية، بجانب استخدام الثلج لإزالة آلام الإصابة، على أن يحدد الفحص الطبى اليوم الموقف النهائى للاعب.