الان تتابع رئيس الهلال: نتيجة مباراة النصر عادلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أكد رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، أن نتيجة مباراة فريقه أمام غريمه التقليدي النصر كانت عادلة.

وتعادل الهلال مع النصر 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت في الجولة 12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح بن فيصل في تصريحات إعلامية أن المباراة كانت مشوقة ومثيرة ونتيجتها عادلة بين الفريقين.

وأضاف: شاهدنا عرساً كروياً كبيراً والنصر فريق كبير، أضعنا الكثير من الفرص لكن الأهم أن نواصل صدارتنا للدوري فنحن نفكر بكل مباراة على حدة، أمامنا 19 جولة وبطولات أخرى.

ورفض الاعتراض على أداء حكم المباراة الأرجنتيني نيستور بيتانا، قائلاً: الأخطاء التحكيمية جزء من المباراة.

وأكد أن فترة الانتقالات الشتوية ستشهد تسجيل لاعبين للقائمة الهلالية حيث قال: ننتظر معرفة المبالغ التي سيتم ضخها لميزانية التعاقدات لنتحرك وفق ذلك فهيئة الرياضة تدعمنا مع بقية الأندية في هذا الإطار وسنستثمر ذلك.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة فيما يأتي النصر في المرتبة الثانية برصيد 26 نقطة.