شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قيادة الإسماعيلى أمام الرجاء.. ماذا قدم فييرا مع 4 أندية مغربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الإسماعيلى مساء الثلاثاء ضيفاً ثقيلا على نظيره الرجاء المغربى باستاد محمد الخامس، فى إطار مباريات إياب دور الستة عشر للبطولة العربية، علما بأن مباراة الذهاب انتهت فى الإسماعيلية بالتعادل السلبى.

وقضى البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، رحلة تدريبية داخل المغرب لمدة 7 سنوات درب من خلالهم 4 فرق، وهى الجيش الملكى والوداد وسبورتيف واتحاد طنجة خلال الفترة من عام 82 حتى 89

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واستطاع المدرب البرازيلى أن يحصد مع الجيش الملكى على بطولتى للدورى المحلى للمرة التاسعة والعاشرة فى تاريخ النادى، وذلك موسم 86 / 87 برصيد 77 نقطة وموسم 88 / 89 برصيد 68 نقطة، بالإضافة إلى كأس العرش موسم 85 / 86 التى كانت تعد الخامسة للنادى بعد الفوز على دفاع الجديدة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة النهائية.

ومن أفضل فترات حياة فييرا داخل المغرب عندما سار على خطى مواطنه الأصلى المهدى فاريا أسطورة المدربين كما لقب بالمغرب الذى حصل على الجنسية بعد أن أشهر إسلامه وتزوج من سيدة مغربية، حيث عمل مساعدًا له فى الجهاز الفنى لمنتخب المغرب عام 86 الذى يعد الأفضل فى الكرة المغربية نظرًا لنتائجه الإيجابية التى حققها خلال نهائيات كأس العالم بالمكسيك، باعتباره أول المنتخبات العربية والأفريقية التى تتأهل من دور المجموعات بالمونديال بعد التعادل مع بولندا وإنجلترا بدون أهداف، والفوز على البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدف ولكنه خسر من ألمانيا الغربية بهدف نظيف فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

الجدير بالذكر أن فييرا أول من اكتشف الراحل عبد القادر البرازى حارس الإسماعيلى الأسبق خلال رحلته التدريبية بالمغرب، وبناءً عليه قام بضمه إلى صفوف الدراويش عقب مونديال فرنسا 98 خلال فترة ولايته الأولى.