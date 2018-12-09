مواعيد المباريات وأبرزها: الأهلي ضد طلائع الجيش.. ونهائي «ليبرتادوريس»

أسامة حافظ تقام اليوم الأحد مباريات بدوريات أوروبا والدوري الممتاز ونهائي كأس ليبرتادوريس، وأبرزها: الدوري الممتاز الأهلي مع طلائع الجيش 7:00 مساء. كأس الليبرتادوريس 2018 ريفر بليت مع بوكا جونيورز 9:30 مساء. الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد مع وولفرهامبتون 6:00 مساء. الدوري الإسباني الدرجة الأولى إيبار مع ليفانتي 1:00 ظهر.

هويسكا مع ريـال مدريد 5:15 مساء.

ريـال سوسييداد مع بلد الوليد 7:30 مساء.

ريـال بيتيس مع رايو فاليكانو 9:45 مساء. الدوري...

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