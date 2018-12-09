بني عبيد يدعو الزمالك لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة

عمرو أبو بكر

أعلن هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة بني عبيد عن دعوة نادي الزمالك لاحتفالية مرور 10 سنوات على فوز فريقه على الفريق الأبيض في كأس مصر. وقال هرماس في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "سيتم دعوة الأندية المصرية لاحتفالية مرور 10 سنوات على مباراة الزمالك التي انتهت بهدف السيد المندوه". وأضاف: "سيتم دعوة الزمالك مثله مثل باقي الأندية المصرية في الدوري الممتاز". وأكد هرماس أن السيد المندوه صاحب هدف الفوز على الزمالك لم يكن سيشارك في المباراة، الا ان الجهاز الفني تناسى احضار...

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