الفارس ينتزع التعادل من بطن القرش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

حول النصر تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى تعادل مثير 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس بملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة الـ12 لدوري الأمير محمد سلمان للمحترفين، كواحدة من أجمل وأسرع مباريات الدوري وأكثرها إثارة.

وتقدم الهلال بهدفين سجلهما المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز بالرأس والقدم في الدقيقتين الثالثة والـ18، ثم تعادل النصر برأسيتي البرازيلي جوليانو دي باولا وعبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 73 و78.

وبقي الهلال في الصدارة برصيد 29 نقطة وتبقت له مباراة مؤجلة أمام أحد، كما رفع النصر رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني.

والتعادل هو الثاني للهلال هذا الموسم، بعد أن سبقه آخر أمام الفيصلي، فيما لم يتلق أي هزيمة حتى الآن، حيث فاز في 9 مباريات.

سفراء وجمهور

حضر المباراة أكثر من 24 ألف متفرج تقدمهم بعض سفراء الدول وممثلي القنصليات في العاصمة الرياض.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال أعلن مبكرا نفاد تذاكر المباراة التي سيذهب دخلها إلى صالح عائلة لاعب الفريق السابق الذي توفي في اليومين الماضيين، سلطان البرقان.

حمراء و6 صفراوات

ظهرت البطاقة الصفراء خلال المباراة 6 مرات، 4 منها للاعبي الهلال، وهم: عبدالله عطف وياسر الشهراني وألبرتو بوتيا وكارلوس إدواردو، وللنصر مرتين لعبدالرزاق حمدالله وعوض خميس.

وأبرز الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا البطاقة الحمراء للاعب الهلال أندري كاريلو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+4) نتيجة ضربه لاعب النصر بيتروس ماتيوس بالكوع.

أبرز دقائق المباراة