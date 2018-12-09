شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتبع سياسة جديدة فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالزمالك أن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، دخل فى مفاوضات مباشرة مع بعض اللاعبين المحليين لضمهم وكذلك إدارة التعاقدات بالنادى، ويرغب المشرف العام على الكرة بقلعة ميت عقبة فى حسم صفقات يناير مباشرة مع اللاعبين والأندية دون وجود وسيط لتلك الصفقات، مع التأكيد للاعبين أن النادى سيبرم لهم عقودا جيدة دون الحاجة إلى وجود وسيط لهم، إلا أن بعض اللاعبين يتمسكون بوجود وكلاء لهم فى الصفقات رغم مفاوضات الأبيض المباشرة.

وأوضح المصدر ذاته أن تلك السياسة التى يرغب أمير مرتضى فى اتباعها بميركاتو الشتاء قد قام بتفعيلها داخل النادى، حيث اشترط فى بعض التجديدات الأخيرة لنجوم الفريق الحاليين عدم وجود وكيل مع إبرام عقود جيدة لهم.

ويجرى المشرف العام على الكرة بالزمالك مشاورات مع السويسرى جروس المدير الفنى للفريق لحسم الأسماء المنتظر ضمها خلال الفترة الجارية، لتدعيم مركز المهاجم والمدافع والظهير الأيسر.