شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقف المصابين قبل مواجهة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة القطن التشادى، يوم السبت القادم، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية وفي هذا الشأن فقد تأكد استمرار غياب محمود حمدى الونش مدافع الزمالك عن الفريق فى تلك المواجهة، حيث يخضع لبرنامج تأهيلى لتجهيزه بعد إصابته فى العضلة الضامة التى أبعدته عن المباريات الأخيرة للفريق فى الفترة الماضية، وكشف مصدر بالزمالك أن الونش سيكون جاهزاً لمواجهة العودة أمام القطن التشادى.

فيما حرص السويسرى جروس على الحديث مع بهاء مجدى الظهير الأيسر للزمالك لتأهيله للفترة القادمة بعدما ابتعد عن التشكيل فى المباريات الأخيرة للفريق لرغبة جروس فى تواجد عبد الله جمعة صانع الألعاب فى هذا المركز لزيادة الفاعلية الهجومية، إلا أن إصابة جمعة مؤخرا أمام المصرى فى الدورى تهدد من تواجده أمام القطن التشادى، وأوضح جروس لبهاء مجدى أنه يثق فى إمكانياته وعليه ترجمة تلك الثقة داخل الملعب، خاصة أنه سيعود للتشكيلة الأساسية مع وجود إمكانية لغياب عبد الله جمعة للإصابة بعدما تعرض لشد فى الخلفية فى لقاء المصرى الأخير الذى انتهى لصالح الزمالك بثنائية نظيفة.