شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل الاستعداد للرجاء وفييرا يطلب مراقبة الثلاثى الأخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الإسماعيلى استعداداته لمواجهة الرجاء المغربى على استاد محمد الخامس ضمن منافسات جولة الإياب لدور الــ16 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

وقرر البرازيلى يوسف فييرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تخصيص رقابة على أهم لاعبى الرجاء وعلى رأسهم محمود بنحليب هداف كأس الكونفدرالية، ومحسن ياجورو، وزكرياء حدراف، وتابع المدرب البرازيلى تسجيلات للفريق المغربى لاسيما ببطولة كأس الكونفدرالية، حيث سجل الثلاثى حضورهم القوى فى هذه المسابقة، إذ تمكنوا من تسجيل 25 هدفا أى أكثر من ثلثى أهداف الفريق بالبطولة التى حصدوا فيها اللقب على حساب فيتا كلوب.