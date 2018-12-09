ملخص نتائج وأهداف مباريات اليوم في مختلف الدوريات

إعداد : رضا علي

أقيمت امس السبت العديد من المباريات الهامة والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية الكبري، شهدت نتائج مثيرة واهداف رائعة وكان أهمها : مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي ديربي الجنون و برشلونة و إسبانيول توتنهام ليستر سيتي .

وفيما يلي نتائج المباريات:

تشيلسى يلحق مانشستر سيتى الخسارة الأولى ويمنح ليفربول صدارة البريميرليج

ألحق تشيلسي الهزيمة الأولى لفريق مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد الفوز المثير الذى حققه بنتيجة 2 - 0، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى قمة مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدورى الإنجليزي.

وتعد هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي الأولى لفريق المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي .

بهذه النتيجة يفقد مانشستر سيتي صدراة الدوري الإنجليزي لصالح فريق ليفربول، بعد توقف رصيده عند 41 نقطة خلف الريدز صاحب الـ 42 نقطة، بينما رفع تشيلسي رصيده للنقطة 34 فى المركز الثالث بالتساوى مع أرسنال الذى جاء رابعا بفارق الأهداف. ( اليوم السابع )

توتنهام يسقط ليستر سيتي بثنائية في عقر داره

عاد توتنهام هوتسبير بانتصار ثمين من عقر دار مضيفه ليستر سيتي، بثنائية دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت، ضمن الجولة الـ16 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب (كينج باور ستاديوم)، سجل الفريق اللندني هدفا في كل شوط، حيث افتتح له النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، باب التسجيل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

ثم واصل النجم الآسيوي مسلسل التألق بعد أن منح النجم ديلي ألي تمريرة الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وبهذا الفوز، الثاني على التوالي والـ12 هذا الموسم، يقفز "السبيرز" للمركز الثالث في جدول الترتيب بعد أن رفع الفريق رصيده لـ36 نقطة. ( كووورة)

برشلونة يسحق إسبانيول وينفرد بصدارة الليجا

سحق برشلونة مضيفه إسبانيول (4-0)، في ديربي كتالونيا، على ملعب كورنيلا إلبرات، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ15 من الليجا.

وتقدم ليونيل ميسي لبرشلونة، في الدقيقة 17، ثم ضاعف عثمان ديمبلي النتيجة، في الدقيقة 26، وأضاف لويس سواريز الهدف الثالث، في الدقيقة 45، ليعود ميسي ويكمل الرباعية، في الدقيقة 65.

وبذلك، انفرد البلوجرانا بصدارة الليجا، رافعًا رصيده إلى النقطة 31، بينما تجمد إسبانيول عند النقطة 21، في المركز التاسع. ( كووورة )

مانشستر يونايتد يكتسح فولهام برباعية

حقق مانشستر يونايتد انتصارًا عريضًا على حساب ضيفه فولهام بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، بينما ظل فولهام عند النقطة التاسعة في المركز الأخير. ( goal )

آرسنال ينجو من فخ هيديرسفيلد تاون

عاد آرسنال لسكة الانتصارات، بفوز صعب على ضيفه هيديرسفيلد تاون، بهدف دون رد، على ملعب الإمارات، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لوكاس توريرا، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد هيديرسفيلد عند 10 نقاط في المركز الـ 18. ( كووورة )

أتلتيكو يهزم ألافيس.. ويناطح برشلونة في صدارة الليجا

أكرم فريق أتلتيكو مدريد ضيافة ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة على ملعب واندا متروبوليتانو، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، رفع أتلتيكو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني ، وظل في جعبة ألافيس 24 نقطة يحتل بها المركز الرابع. ( كووورة )