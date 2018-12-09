محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018.
الخليج 365 يحاور صبري رحيل.. عن الرحيل من الأهلي والهجوم "غير المنطقي" والتتويج بالدوري
يوسف: لم نتطرق للراحلين عن الأهلي في يناير.. ونسعى لهدف محدد
أمير مرتضى يوجه تحذيرًا للاعبي الزمالك
طبيب الأهلي: صلاح محسن يحتاج لـ4 أسابيع للعودة للمباريات
اتحاد الكرة: لا يمكن إقامة مباراتين للأهلي أو للزمالك في نفس اليوم
مصدر: السعودية أو الكويت الأقرب لاستضافة سوبر الأهلي والزمالك
"صلاح عبقري".. كلوب يعلق على هاتريك الملك المصري أمام بورنموث
مدرب بورنموث: هدف صلاح الأول غير صحيح.. وضربنا أنفسنا بالرصاص
جروس: سعيد بصدارة الدوري.. وهناك أخطاء سنعالجها
أنشيلوتي يتحدث عن ثلاثية صلاح قبل مواجهة الحسم بين ليفربول ونابولي
شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات السبت.. كلوب يعلق على "هاتريك" صلاح.. وأمير مرتضى يحذر لاعبي الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .