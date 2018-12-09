رياضة | تامر بدوي: الأهلي يحتاج لرمضان... وأتمنى رحيل النني عن أرسنال.. وهذا سبب استمرار تريزيجيه بتركيا

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أكد تامر بدوي، محلل الكرة العالمية، أن الأهلي في أشد الاحتياج لرمضان صبحي في الوقت الحالي.
وقال تامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "دائمًا أتمنى أن يستمر أي محترف في الخارج وعدم العودة لمصر، لكن الأهلي يحتاج لرمضان صبحي في هذه الوقت، لضعف الهجوم".
وعن موقف النني في أرسنال: "أتمنى رحيل محمد النني عن أرسنال، لأنه لا يشارك ويجب أن يجدد طموحه في فريق آخر".
وعن تريزيجيه: "لاعب جيد لكنه مازال في الدوري التركي بسبب عدم وجود وكيل أعمال قوي، امكانيات اللاعب تؤهله للعب في الدوري الألماني أو الفرنسي، أو أندية كبيرة في تركيا".
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