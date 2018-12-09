رياضة | تامر بدوي: الأهلي يحتاج لرمضان... وأتمنى رحيل النني عن أرسنال.. وهذا سبب استمرار تريزيجيه بتركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر بدوي: الأهلي يحتاج لرمضان... وأتمنى رحيل النني عن أرسنال.. وهذا سبب استمرار تريزيجيه بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تامر بدوي، محلل الكرة العالمية، أن الأهلي في أشد الاحتياج لرمضان صبحي في الوقت الحالي.

وقال تامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "دائمًا أتمنى أن يستمر أي محترف في الخارج وعدم العودة لمصر، لكن الأهلي يحتاج لرمضان صبحي في هذه الوقت، لضعف الهجوم".