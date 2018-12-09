رياضة | بث مباشر مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم الأحد 9-12-2018 لايف HD

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بث مباشر مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم الأحد 9-12-2018 لايف HD

يستضيف ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل نادي ريال مدريد الاسباني، قمة السوبر كلاسيكو الأرجنتيني التي تجمع ريفر بليت أمام بوكا جونيورز في إياب نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس، والتى تقام خارج الأرجنتين لظروف أمنية.

موعد مباراة ريفر بلايت ضد بوكا جونيورز

وتقام مباراة ريفر بليت ضد بوكا جونيورز مساء الأحد الموافق 9 ديسمبر فى تمام الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة أبوظبي الرياضية HD 2 .

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 24 نوفمبر الماضى، لكنها تأجلت عقب إصابة لاعبين من بوكاجونيورز، بعدما تعرضت حافلة الفريق لاعتداء من قِبل جماهير ريفر بليت خارج استاد المونومنتال فى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وانتهت مباراة الذهاب التى أقيمت قبل أسبوعين قد انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، وتنتظر أندية كأس العالم للأندية الفائز بالنهائى لإكمال عقد المتأهلين للبطولة التى تقام فى الإمارات خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

يذكر أنه كان من المقرر أن تقام مواجهة إياب النهائي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على ملعب مونومنتال معقل ريفر بليت، لولا تعرّض حافلة بوكا للاعتداء من قبل مشجعي الخصم أثناء توجهها للملعب، ليتم تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة قبل أن يقرر “الكونميبول” تأجيله مرة أخرى لأجل غير مسمى.

وبعد اجتماع رئيس الاتحاد القاري أليخاندرو دومينغيز برئيسي الناديين في العاصمة الباراغويانية أسونثيون، تقرّر إقامة اللقاء مساء الأحد المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بداية الشهر الماضي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب “لا بومبونيرا” معقل بوكا.

وفي نفس السياق حددت السلطات الإسبانية لجماهير بوكاجونيورز ساحة ساحة بورتا ديل سول للاحتفال في حال فوز فريقهم بلقب كأس ليبيرتادوريس ، فيما حددت ساحة ” كولون ” لجماهير ريفربليت للاحتفال بفوز فريقهم باللقب .

وغيرت سلطات العاصمة الإسبانية المكانين السابقين للاحتفال لكونهما كانا قريبان من بعضهما البعض وقد تحدث مواجهات بين جماهير الفريقين.

وحسب السلطات الأمنية الإسبانية ورغم المراقبة المشددة على الجماهير التي سافرت لمدريد فهناك ما بين 400 و500 مشجع يصنف في خانة الخطرين متواجدين في مدريد وسيكون على قوات الأمن مراقبتهم بشكل خاص.

وسيستعمل بوكاجونيورز غرف ملابس ريال مدريد فيما سيستعمر ريفربليت غرف ملابس الفريق الزائرة في ملعب سانتياغو بيرنابيو حسب قرار لاتحاد أمريكا الجنوبية.

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