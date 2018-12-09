رياضة | يلا شوت مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز YALLA SHOOT

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يلا شوت مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز YALLA SHOOT يقدم موقع الخليج 365 للبث المباشر، خدمة مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر يلا شوت في كأس الليبرتادوريس المباراة المثيرة والمرتقبة بين بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينين، في المواجهة التي ستجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني، في إياب نهائي بطولة كأس الليبرتادوريس.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، وسيكون لقاء اليوم على صفيح ساخن حيث يسعي كلا الفريقين للفوز من أجل التتويج باللقب الغالي والثمين.

- موعد مباراة بوكا جورنيورز وريفر بليب والقنوات الناقلة

تذاع المباراة التي يترقبها العالم أجمع في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، و20:00 بتوقيت جرينيتش، وتنقل المباراة بشكل حصر على قناة قناة أبوظبي الرياضية الثانية HD.

- بطاقة مباراة بوكا جونيورز Vs ريفر بليت البطولة :

* كأس الليبرتادوريس النهائي (مباراة إياب)

* القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 2 (قناة غير مشفرة) + أبو ظبي الرياضية 3

* الملعب : ملعب سانتياجو برنابيو في إسبانيا

* المعلقين : علي سعيد الكعبي + محمد الشامسي .

- تشكيلة الفريقين:

* بوكا جونيورز: أجوستين روسي - لوكاس أولازا - ليساندرو ماجالان - كارلوس إزكويردوز - ليوناردو خارا - بابلو بيريز - ويلمار باريوس - ناهيتان نانديز - ماورو زاراتي - رامون أبيلا - كريستيان بافون.

* تشكيل ريفر بليت: فرانكو أرماني - ميلتون كاسكو - خافيير بينولا - خوناتان مايدانا - جونزالو مونتيل - إتشيكيل بالاسيوس - إنزو بيريز - إجناسو فيرنانديز - خوان كوينتيرو - لوكاس براتو - رافائيل بوري.