رياضة | وزير الرياضة يعقد مؤتمرا صحفيا لإشهار اتحاد "ستريت وورك اوت" وتنظيم بطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يعقد مؤتمرا صحفيا لإشهار اتحاد "ستريت وورك اوت" وتنظيم بطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد فى الخامسة عصر يوم الأحد المقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا لإعلان إشهار اتحاد «ستريت وورك اوت» وإعلان تنظيم مصر للمرة الأولى بطولة العالم لستريت وورك اوت بسفح الأهرامات وبمشاركة 20 دولة أجنبية ممثلة لقارات العالم الخمس.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من قادة المجتمع سياسيا ورياضيا واجتماعيا فى ظل التفهم لأهمية إنشاء اتحاد رياضى بفكر جديد لتبنى رياضات يمارسها الشباب فى الشارع والنادى والحدائق العامة، وليكون الاتحاد إحدى حلقات الوصل بين الشباب والدولة فى نقل الأفكار المستنيرة ومحاربة التطرف ودون تحميل الوزارة أعباء مالية فضلا عن الدور الإقليمى الذى يتطلع أن يمارسه الاتحاد فى التواصل بين الشباب المصرى والأفريقى فى ظل رئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى وإعلان أسوان عاصمة الشباب الأفريقى.

ومن المنتظر أن يفجر المصارع الذهبى كرم جابر مفاجأة كبرى فى المؤتمر فضلا عن ظهور خاص لدينا عبدالمقصود بطلة العالم فى كمال الأجسام لكشف العديد من الحقائق، وتكريم عدد من الأبطال الرياضيين.

من جانبه وجه إسلام قرطام، رئيس الاتحاد، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كوزير متحمس وداعم لإنشاء اتحادات رياضية جديدة، مشيرا إلى أن لعبة ستريت وورك أوت، هى رياضة الجيل الجديد فى ظل الإقبال الكبير من الشباب مشيرا إلى أن هناك 5 آلاف شاب مصرى يمارسون اللعبة قبل إشهار الاتحاد، وأنه يتوقع بعد إنشاء كيان رسمى أن يتضاعف العدد أكثر من 5 مرات.

وأشار «قرطام» إلى أن أحد أهداف اللعبة هو محاربة العنف، ومكافحة الإدمان، بالإضافة لإزالة الحواجز بين الفئات المختلفة، وأخيراً محاربة التطرف، فضلاً عن أنها من وجهة نظرى تساعد فى حل كثير من مشاكل مجتمعنا الحالية، وقال: «رياضة استريت وورك أوت لا تحتاج إلى ميزانية أو إمكانيات ضخمة، ومن الممكن ممارستها فى الحدائق العامة والشوارع، وبالتالى فهى تناسب الظروف المالية لكثير من الشباب، كما أنها رياضة جديدة نسبياً، فقد تم إنشاء الاتحاد العالمى للعبة فى 2010، وتعتبر هذه فرصة عظيمة لننمى أنفسنا فى تلك الرياضة وننتزع الصدارة والريادة حول العالم».

وأوضح أن الهدف من إقامة بطولة العالم فى سفح الأهرامات دعاية لمصر نحن بحاجة إليها، للمساهمة فى تنمية السياحة بالتأكيد، خاصة أن المشاركين فى هذه البطولة من بلاد مختلفة، بالإضافة إلى أن جميع الحكام أجانب، وتعمدنا تنظيم البطولة تحت سفح الأهرامات (الصوت والضوء) لتكون هذه البطولة دعاية جيدة للسياحة فى مصر.

يذكر أن رياضة ستريت وورك أوت «street workout» رياضة جديدة بدأت تفرض نفسها، ويكثر الإقبال عليها من قبل الشباب، تمارس فى الهواء الطلق خصوصا فى الحدائق العامة.

واللعبة عبارة عن نظام من التمارين فى عدة مستويات من الجهد المبذول التى تساعد على تعزيز الصحة وتطوير القوة والقدرة على التحمل، وتعتمد على استخدام وزن الجسم لتدريب قوة العضلات واللياقة البدنية واستخدام وزن الجسم لتدريب قوة العضلات واللياقة البدنية.

ويعتمد الاعبون على إبراز مؤهلاتهم الرياضية وخفة الجسم من خلال ممارستها سواء على الأرض، أو على قضبان مثبتة على شكل مرمى كرة القدم، ليقوم اللاعب بالتفنن فى تجسيد حركات فنية، تتطلب جرأة ولياقة بدنية كبيرة.