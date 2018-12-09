شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخوض مرانه الأول في المغرب استعدادًا للرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تحضيراته لمواجهة نادي الرجاء المغربي، وخاض أول مران له في المغرب على ملعب «الوازيس» مساء السبت في مدينة الدار البيضاء.

ويحل نادي الإسماعيلي ضيفا على الرجاء المغربي، مساء الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال «كأس العرب»، يعلى ملعب «محمد الخامس».

وعقد الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة البرازيلي يوسف فييرا جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بداية المران، حيث طالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل إسعاد الجماهير، مشيرا إلى أن فريقه قادر على استعادة عروضه القوية أمام الرجاء.

وركز فييرا خلال المران على بعض المهام الفنية والتكتيكية التي يسعى لتطبيقها في اللقاء المرتقب، بعد أن قرر تقليل الحمل البدني للاعبين تجنبا للإرهاق.