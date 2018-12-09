شكرا لقرائتكم جيسوس: مباراة تقارع «الأوروبيين».. والنصر عاقبنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 02:24

قال جورجي جيسوس المدير الفني للهلال إن دربي الرياض يقارع أكبر المباريات الأوروبية.



وأشار جيسوس في تصريحات عقب نهاية المباراة إلى أن فريقه قدم شوطاً أول مميزاً: «سجلنا هدفين، لكن في الشوط الثاني لم نكن في وضع جيد، وخاطر النصر واستطاع العودة».

وفسر قوله: «الشوط الثاني كانت هناك معركة حقيقية في الوسط، والنصر كان فعالاً في آخر ربع ساعة».

وأوضح أن عدم استغلال اللاعبين الفرص المتاحة بالشكل الكافي سبب التعادل مع النصر «عوقبنا في نهاية الأمر».

وتابع: «لو فزنا على النصر اليوم كنا سنبعده كلياً من المنافسة.. التعادل ليس مرضياً بالنسبة لنا، ولكن نحن مازلنا في صدارة الترتيب».

وواصل: «أهنئ النصر على قدرتهم على مجاراتنا، هم يمتلكون لاعبين على مستوى كبير مثل جوليانو وأحمد موسى».

واستمر: «استطعنا أن نُري الجميع مستوى المنافسة الكبير في الدوري السعودي».

ورفض جيسوس الحديث عن حكام الدربي: «في بعض الأوقات الحكم يعطي مخالفات للنصر بشكل كبير جداً، وحتى مع قرارات حكم الفار لم يستمع لهم وأصرّ على قراره الشخصي، في حالة سلمان الفرج لم يرد الحكم الرجوع إلى الفار».

وذكر المدرب البرتغالي أن النصر جازف في الشوط الثاني، نافياً تأثر الفريق على مستوى اللياقة البدنية.