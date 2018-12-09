شكرا لقرائتكم أمسية سقوط المتصدرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوس انجليس - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 22:12

- شهدت مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أول من أمس (الجمعة) سقوط المتصدر وصاحب المركز الثاني في كل من المنطقتين الشرقية تورونتو رابتورز وميلووكي باكس، والغربية دنفر ناغتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر.



ففي الشرقية، سقط المتصدر تورونتو أمام مضيفه بروكلين نتس 105-106 بعد التمديد، بينما خسر الثاني ميلووكي أمام حامل لقب الموسمين الماضيين ضيفه غولدن ستايت ووريرز 95-105. وفي الغربية، خسر المتصدر دنفر أمام مضيفه تشارلوت هورنتس 107-113، وأوكلاهوما الثاني أمام مضيفه شيكاغو بولز 112-114.

وحقق غولدن ستايت المتوج باللقب ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، فوزه الـ18 هذا الموسم في 27 مباراة، بتفوقه على مضيفه ميلووكي الذي تلقى خسارته الثامنة في 24 مباراة.