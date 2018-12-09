شكرا لقرائتكم تين كات مدرباً للوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 22:07

أعاد الوحدة الهولندي هينك تين كات إلى الدوري الاماراتي لكرة القدم من جديد بعدما أعلن تعيينه مدربا له بعد الخسارة التاريخية التي تعرض لها أمام دبا الفجيرة صفر -6 في دور الـ16 لمسابقة الكأس.



وأكد الوحدة في بيان له عبر حسابه في تويتر التعاقد مع المدرب الهولندي هينك تين كات، على أن يستلم مهام تدريب الفريق الأول في الأسبوع المقبل، وسيحل هينك تين كات ( 63 عاما) بديلا للحاي جمعة الذي استلم مهام تدريب الوحدة مؤقتا بعد إقالة الروماني لورينت ريجيكامب من منصبه في 25 تشرين الثاني (نوفمبر).

وسيكون الوحدة النادي الثالث الذي يدربه تين كات في الإمارات بعد الأهلي في 2010، والجزيرة من 2016 حتى حزيران (يونيو) الماضي، قبل أن يرحل عنه لأسباب عائلية كما أكد المدرب الهولندي.

تين كات يعود مجدداً للدوري الإماراتي. ( نادي الوحدة)