شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يهدد انطلاقة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 3 ساعات في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 22:17

يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش اليوم (الأحد) على ملعب السلام بالقاهرة في لقاء مؤجل من المرحلة الـ 14بالدوري المصري لكرة القدم، ويسعى المدير الفني للفريق «الأحمر» محمد يوسف إلى استمرار صحوة فريقه بعد استعادة طريق الانتصارات بفوزه في أخر مباراتين على بتروجيت والجونة بعد هزيمته أمام المقاولون العرب، وقفز حامل اللقب إلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة وله خمس مباريات مؤجلة. ويغيب قائد الأهلي حسام عاشور بداعي الإصابة ، علما أنه انضم إلى قائمة طويلة من المصابين تضم عددا من الركائز الأساسية أبرزهم التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أغايي وعمرو جمال وأحمد فتحي والحارس محمد الشناوي. فيما حقق طلائع الجيش بقيادة المدير الفني البلجيكي لوك إيميل نتائج جيدة بالمسابقة إذ يأتي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.



من جانب آخر، قرر المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان غروس فرض عقوبات مالية بالخصم من مستحقات اللاعبين الذين يحصلون على بطاقات ملونة من دون مبرر، إذ يرغب في الحفاظ على قوام الفريق الرئيسي للاستمرار في الانتصارات في بطولة الدوري المصري التي يتصدرها، وأوصى بالخصم من مستحقات اللاعبين محمود علاء والتونسي حمدي النقاز بعد حصولهما على الكارت الأصفر في مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة بالدوري المحلي.

من جانب آخر، واصل فريق الاتحاد السكندري التألق في الفترة الراهنة إذ أقصى سموحة من دور الـ 16 في كأس مصر بركلات الترجيح ليضرب موعدا في ربع النهائي مع الإسماعيلي الذي أقصى المقاولون العرب.