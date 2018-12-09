شكرا لقرائتكم آل الشيخ يفوز بأوسكار الشخصية القيادية الرياضية 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 02:25

كرّمت جمعية الرياضيين بدولة الإمارات العربية المتحدة الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية خلال منتدى الإمارات الرابع للثقافة الرياضية بعنوان «الرياضة في رؤية المؤسس القائد زايد»، الذي عقد أمس (السبت) بالجامعة الأميركية بدبي بحضور عيسى بن راشد آل خليفة.



من جهة ثانية، منح الاتحاد العربي للثقافة الرياضية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ أوسكار الشخصية القيادية الرياضية لعام 2018، في حفل الاتحاد السنوي المقام تحت رعاية اتحاد اللجان الأولمبية العربية، تسلمها نيابة عنه الدكتور رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وكان الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أعلن عن الفائزين من قبل لجنة أمناء وضعت معايير لاختيار الفائزين، تمثلت في مُتابعة إنجازات كل مرشح من المرشحين على الجوائز الأربع التي حددتها اللجنة، والتي أجمعت على اختيار تركي آل الشيخ للفوز بجائزة الثقافة الرياضية للشخصية القيادية، لما له من دور في تقارب الشباب العربي من خلال تبنيه ورعايته البطولة العربية لكرة القدم، وإطلاق اسم الشيخ زايد عليها وفاء له، وتأسيسه 13 اتحاداً رياضياً جديداً في المملكة العربية السعودية، وتبنيه عدة بطولات للألعاب الإلكترونية في بلدان عربية، وتبنيه إطلاق رسالة سلام من أرض مصر عبر مباراة كروية جمعت نجوم العرب مع فريق الأهلي المصري في مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني، ليؤكد دور الرياضة في مواجهة الإرهاب.