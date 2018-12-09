شكرا لقرائتكم الكونغو تترشح لتنظيم أمم إفريقيا 2019 وملف غينيا «غير موجود» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 22:46

أعلن أحد نواب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) كونستان عمري سليماني الجمعة أن الكونغو برازافيل ترشحت لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل في حين أن ملف غينيا التي تم اختيارها لاستضافة نسخة 2021 «غير موجود».



في العام 2014، وخلال عهد رئيسه السابق الكاميروني عيسى حياتو، أقر الاتحاد الإفريقي الدول المضيفة للنسخ الثلاث: الكاميرون 2019، ساحل العاج 2021، وغينيا 2023. لكن الاتحاد الإفريقي أعلن الجمعة سحب التنظيم من الكاميرون على خلفية البطء في إنجاز تحضيراتها والأوضاع الأمنية، قبل نحو سبعة أشهر من الموعد المقرر لإقامة البطولة القارية.

وأعاد الاتحاد فتح باب الترشيح للاستضافة، معربا عن أمله في تسمية بلد مضيف جديد بحلول نهاية العام الحالي، علما أن أي دولة لم تعلن رسميا نيتها التقدم بطلب تنظيم البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا بدلا من 16.

وقال سليماني في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية «أر إف إيه» الجمعة: «كتبت الكونغو-برازافيل (...) لتنظيم» الحدث في عام 2019، مضيفا: «أخبرني الأمين العام المساعد (للكاف) أنطوني بافو أنه كان سيتحدث معي عن ترشيح ثان»، من دون الكشف عن الاسم.

وبخصوص بالمغرب الذي أشارت إليه وسائل الإعلام على أنه المرشح الأبرز لتنظيم نسخة 2019، قال: «رسميا، لا يوجد طلب ترشيح تقدم به (المغرب) للكاف».

وأكد سليماني أن الاتحاد الإفريقي قرر منح الكاميرون شرف استضافة نسخة 2021 وساحل العاج نسخة 2023، وقال: «رئيس (الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد من مدغشقر) وقع رسالة وجهت للرئيس الكاميروني ليؤكد الكاميرونيين أنهم سيستضيفون نسخة 2021. بعد 24 ساعة تلقينا رد ساحل العاج. يوم الأحد 2 كانون الأول (ديسمبر)، تم إرسال الرسالة إلى ساحل العاج (استضافة نسخة 2023)».