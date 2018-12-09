شكرا لقرائتكم أليغري: اللاعبون ضحوا من أجل الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 22:33

تابع يوفنتوس، حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة، انطلاقته القوية بحسمه «دربي إيطاليا» أمام غريمه وضيفه إنتر ميلان 1- صفر على ملعب أليانز في تورينو في افتتاح وقمة المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ويدين يوفنتوس بفوزه إلى مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 66. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة معادلا رقم باريس سان جرمان في 15 مرحلة في الدوري الفرنسي كأفضل انطلاقة في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، وأزاح عقبة جديدة من كبار الدوري المرشحين لمنافسته على اللقب حيث وسع الفارق إلى 14 نقطة عن إنتر ميلان.



وفرض يوفنتوس تفوقه على نابولي (3-1) وميلان (2- صفر) ولاتسيو (2- صفر أيضا) وفيورنتينا (3- صفر)، ولم يبق سوى روما المتراجع إلى المركز السابع (20 نقطة) والذي سيستضيفه في المرحلة السابعة عشرة في 22 كانون الأول (ديسمبر) الحالي بعد خوضه دربي المدينة أمام جاره تورينو في 15 منه.

وعلق مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري على الفوز قائلا: «لم نكن جيدين في الشوط الأول ولم نتحل بالصبر في صنع الهجمات والتحكم في الكرة لكننا كنا جيدين في الشوط الثاني ولعبنا بشكل أفضل»، وأضاف: «كل اللاعبين كانوا جيدين وضحَّوا من أجل الفريق وأرادوا الفوز أمام منافس عنيد» مشيرا إلى أن «الفوز كان مهما بالنسبة لنا كي نضع نابولي تحت الضغط».