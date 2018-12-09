شكرا لقرائتكم امرابط: أمامنا الكثير .. وننتظر الهلال إياباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 02:25

قدم لاعب النصر نور الدين امرابط الشكر لجماهير الفريق على حضورهم ومساندة اللاعبين خلال المواجهات الكبيرة بالدوري.



وقال امرابط في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: «شكراً جمهور الفريقين على الحضور وتشجيعهم وإعطائهم الجو الخاص بالدربيات». وقال امرابط في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: «شكراً جمهور الفريقين على الحضور وتشجيعهم وإعطائهم الجو الخاص بالدربيات». وتابع: «عادلنا النتيجة بعد التراجع بهدفين، وهذا جيد». وعن فارق النقاط بين النصر والهلال عقّب الدولي المغربي امرابط: «الدوري طويل، هناك 18 مباراة ونريد أن نركز ونقاتل عليها جميعها». واستمر: «توجد بيننا وبين الهلال مباراة أخرى على أرضنا بالانتظار».



شكرا لقرائتكم خبر عن امرابط: أمامنا الكثير

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