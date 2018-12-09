شكرا لقرائتكم تدريبات صباحية للاعبي الاتفاق .. وكيش والربيعي يغيبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الدمام - هاني الباشا | منذ 3 ساعات في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 22:40

فرض مدرب الاتفاق الإسباني سيرخيو بيرناس تدريباً صباحياً أمس (السبت) وذلك بعد الإجازة التي منحها للاعبين ليوم واحد وذلك في أعقاب المباراة الاخيرة فى الدوري.



وقسم سيرخيو بيرناس اللاعبين إلى مجموعتين منفصلتين، ضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة السابقة حيث اخضع اللاعبين لتدريبات لياقية وفنية، بينما ضمت المجموعة الثانية اللاعبين المشاركين في المباراة السابقة حيث خضعوا إلى تدريبات استرجاعية ولياقية تحت إشراف مدرب اللياقة راؤول بونوز.

من جهة أخرى أكدت التقارير الطبية تعرض اللاعب فيليب كيش إلى التواء في الركبة في آخر تدريب قبل المباراة السابقة وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات للوقوف على مدى إصابته وتحديد فترة العلاج اللازمة.

كما أظهرت التقارير الطبية إصابة المدافع سعيد الربيعي بتمزق في العضلة الضامة اليمنى وسيخضع الربيعي إلى العلاج لمدة تصل إلى حوالي الثلاثة أسابيع.