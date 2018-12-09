شكرا لقرائتكم بين «انتفاضتين».. «الدربي» يختار التعادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 02:30

اختتمت أمس (السبت) مباريات الجولة الـ12 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مباريات، لعبت في الرياض والأحساء وبريدة.



وحسم التعادل الإيجابي دربي العاصمة بين الهلال والنصر على ملعب جامعة الملك سعود، بهدفين لكل فريق. وتقدم الهلال بثنائية في الشوط الأول عبر لاعبه الفرنسي بافاتيمي جوميز في الدقيقتين 3 و14، قبل أن يرد النصر بثنائية عبر جوليانو فيكتور وعبدالرازق حمدالله في الدقيقتين 73 و78.

وارتفع رصيد الهلال إلى 29 نقطة في المركز الأول، بينما وصل النصر إلى 26 نقطة في المركز الثاني.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، فاز الفتح على الحزم 3-2.

وتقدم الفتح عبر علي لاجامي في الدقيقة الثامنة، ثم عادل محمد الصيعري للحزم في الدقيقة 40، وتقدم الفتح مجدداً عبر سيف بن حسين في الدقيقة 55، ليعادل مسعود بخيت للحزم في الدقيقة الأخيرة، فرّد حمد الجهيم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بهدف ثالث منح الفوز للفتح.

وارتفع رصيد الفتح إلى 16 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الحزم عند 11 نقطة في المركز الـ13.

وحسم التعادل السلبي لقاء الأهلي والرائد في ختام مباريات الجولة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل الرائد إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر.