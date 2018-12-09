شكرا لقرائتكم دورتموند يعزز صدارته وبايرن يواصل صحوته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 02:31

تابع بوروسيا دورتموند سلسلة انتصاراته بحسمه دربي إقليم الرور أمام جاره ومضيفه شالكه 2-1، في حين واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب صحوته وانتزع المركز الثاني موقتاً بفوز كبير على ضيفه نورمبرغ 3-صفر السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وعزز بوروسيا دورتموند موقعه في الصدارة برصيد 36 نقطة مبتعداً بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ، الذي بات مطارده المباشر موقتاً بعدما استغل خسارة لايبزيغ أمام مضيفه فرايبورغ، لينتزع المركز الثاني برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي يستضيف شتوتغارت الأحد في ختام المرحلة.

في المباراة الأولى على ملعب «فيلتنس ارينا» في غيلسنكيرشن، واصل بوروسيا دورتموند انطلاقته التاريخية في الدوري في سعيه للقب التاسع في تاريخه والأول بعد ثنائيته موسمي 2010-2011 و2011-2012، بتحقيقه الفوز الحادي عشر هذا الموسم والخامس توالياً، وبقي الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن في «البوندسليغا».

وحقق بوروسيا دورتموند فوزه الأول على شالكه في عقر داره منذ 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2013 بفضل هدفي الدنماركي توماس ديلايني (7) والإنكليزي جايدون سانشو (74)، مقابل هدف للإيطالي دانيال كاليوري (61 من ركلة جزاء).

ويعد «ريفيير دربي» من الأكثر حماوة في العالم بين فريقين تعود جذور جماهيرهما إلى عمال المناجم.