شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولتى التضامن والعربية لرفع الأثقال اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات بطولتى التضامن والعربية لرفع الأثقال فى استاد القاهرة بمدينة نصر، ومن المقرر أن تبدأ المنافسات فى الحادية عشرة صباحا على أن تقام مراسم حفل الافتتاح فى السادسة مساء.
ومن جانبه أكد محمود محجوب، رئيس اتحاد اللعبة، مشاركة حوالى 24 دولة فى البطولتين، أبرزها السعودية وتركيا والجزائر وروسيا وتايلاند وأذربيجان وأوزبكستان وسلطنة عمان، فضلا عن مصر البلد المستضيف.
يذكر أن بطولة التضامن تعد أحد البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث إن منافساتها ستقام للكبار فقط، بينما تشهد البطولة العربية منافسات الناشئين والشباب والكبار.
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