شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة كلوب.. محسن صالح يطالب بتغيير مركز صلاح لحل أزمة مهاجمى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الآونة الأخيرة يعانى منتخب مصر لكرة القدم، من أزمة كبيرة فى مركز رأس الحربة، لا سيما بعد اعتزال عدد كبير من المهاجمين الأفذاذ الذين قادوا المنتخب خلال السنوات الماضية.

الكابتن محسن صالح، مدرب المنتخب المصرى الأسبق، أبدى اقتراحاً لحل هذه المشكلة فى صفوف المنتخب فى الفترة القادمة، استلهمه من يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى.

وأكد محسن صالح أن كلوب أهدى المصريين فكرة بعد أن طبقها فى ليفربول وهى تغيير مركز اللاعب المصرى محمد صلاح من مركزه كجناح أيمن، إلى مركز رأس الحربة، مع منحه حرية كاملة فى التحرك.



محسن صالح

وكتب صالح تغريده بثها عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الحمد لله منتخبنا وجد الحل لمشكلة رأس الحربة، يورجن كلوب أهدانا الفكرة بعد أن طبقها فى ليفربول".

وأضاف قائلاً: "نقل محمد صلاح من مركز الجناح الأيمن إلى رأس الحربة مع إعطائه حرية كاملة.. الحاجة أم الاختراع فبعد أن وجد هدافه مقيدا فى الطرف لم يتحجر فكريا ونفذ المغامرة واكتشف أنها أفضل كثيرا مما كان".

كان محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى لكرة القدم، قد ساهم فى فوز فريق ليفربول الإنجليزى بأربعة أهداف دون مقابل، ونجح صلاح فى تسجيل هاتريك فى شباك الفريق المنافس.