شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الرياضة يوقع مذكرة تفاهم مع "مصر الخير" احتفالا بمئوية الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالا بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واستضافة مصر للنسخة الخامسة من مارثون زايد الخيرى، المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر 2018 بمحافظة الإسماعيلية، يوقع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان لتوزيع العائد المالى من ماراثون زايد الخيري.

وذلك بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المهندس جمعة مبارك الجنيبى، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان.

وتقام مراسم التوقيع والإعلان الرسمى اليوم الأحد 9 ديسمبر بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.