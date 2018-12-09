كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات مع إدارة وادي دجلة لضم المدافع محمود مرعي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل. وكثف الزمالك مفاوضاته مع إدارة دجلة خلال الساعات الماضية للتعرف على مطالبهم المادية بعدعلمهم بعدم ممانعة دجلة في بيع اللاعب. جدير بالذكر فأن تقارير صحفية قد أكدت دخول إدارة الأهلي أيضاً في مفاوضات مع نفس اللاعب لتدعيم خط دفاعه في الانتقالات الشتوية المقبلة.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | مفاجأة.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .