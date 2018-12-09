رياضة | كول كورة HD بث مباشر.. مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الأحد يوتيوب HD

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كول كورة HD بث مباشر.. مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الأحد يوتيوب HD

يحل طلائع الجيش ضيفاً على الأهلي في استاد السلام يوم الأحد القادم 9 ديسمبر 2018، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر في الدوري المصري الممتاز 2018-19.

حقق الشياطين الحُمر فوزًا مهمًا على الجونة مساء أمس بهدفين مقال هدف، وبهذا الفوز قفز الأحمر ست مراكز ليصل للمركز العاشر برصيد 17 نقطة، بعدما كان يحتل المركز السادس عشر قبل هذا اللقاء، وسيدخل هذا اللقاء لمحاولة الفوز وخطف الثلاث نقاط ليعود لسلسلة انتصاراته الغائبة منذ فترة.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

الأهلي Vs طلائع الجيش .

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 14).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .

الملعب : استاد السلام .

المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة :

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

يفتقد الأهلي حسام عاشور بداعي الإصابة وسيغيب عن الفريق لمدة 15 يومًا على الأقل، وسيتواصل غياب عمرو جمال، وليد سليمان، أحمد فتحي، علي معلول، جونيور أجايي ومحمد الشناوي لنفس السبب.

التشكيل | 4-2-3-1

شريف إكرامي

أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - كريم نيدفيد

عمرو السولية - هشام محمد

ميدو جابر - ناصر ماهر - أحمد الشيخ

وليد أزارو

لا توجد غيابات في صفوف طلائع الجيش للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المواجهة الصعبة ضد الأهلي.

سيبدأ المدرب لوك إيميل بطريقته المعتاد عليه منذ توليه المهمة مع الفريق، وسيدفع بسطوحي وسامي في قلب الدفاع، بينما سيكون المهاجم الوحيد في هذه المباراة هو مصطفى محمد.

التشكيل | 4-2-3-1

بسام محمد

أحمد سمير - خالد سطوحي - أحمد سامي - عاصم صلاح

محمد أبو المجد - محمد رزق

أحمد كابوريا - عمرو عموري - مؤمن إبراهيم

مصطفى محمد

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